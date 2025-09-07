Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı ve ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz yükselişin baskısıyla gerilerken, gözler bugün gerçekleşecek kritik toplantıya çevrildi. Grubun ekim ayı üretim seviyesini belirleyeceği kritik toplantı öncesinde ise akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişim gözlenmiyor.

7 Eylül 2025 - Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 lira

Motorin: 54,25 lira

LPG: 26,51 lira

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 lira

Motorin: 54,13 lira

LPG: 25,88 lira

Ankara

Benzin: 53,63 lira

Motorin: 55,19 lira

LPG: 26,40 lira

İzmir

Benzin: 53,95 lira

Motorin: 55,53 lira

LPG: 26,33 lira

GÖZLER OPEC+'TE

Diğer yandan OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı Brent petrol varil başına 66,85 dolara, WTI ise 63,28 dolara düşerken, analistler, Brent için 66,81 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu, arz ve talep endişelerinin fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artıracağını tahmin ediyor.

OPEC+ grubu en son, eylül ayında petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı.