ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasıyla akaryakıt fiyatları dünya genelinde tarihi seviyelere ulaştı.



Gece yarısı motorine yapılan 6 lira 59 kuruşluk zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari illerinde 98,47 TL'ye ulaşırken, İstanbul'da ise tabelalar 95,46 TL'yi gördü.



Milyonlarca sürücü için ek bir masraf kalemi oluşturan fahiş zamların ardından bu gece yarısı motorine bir zam daha yapılması bekleniyor.





TARİHTE İLK KEZ 100 LİRAYI GÖRECEK



Sektör kaynakları, ekonomi yönetimi tarafından ilave bir adım atılmaması halinde bu gece yarısı da motorinin litresine 2,5 TL ila 3 TL arasında bir zam uygulanmasının beklendiğini belirtti.



Gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zamla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir akaryakıt ürününün litre fiyatı 100 TL sınırını aşmış olacak.



Zam sonrası motorinin litresinin 45 ilde 100 TL sınırını aşması, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ise 98 TL'yi görmesi bekleniyor.





15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:



MOTORİN



İstanbul Anadolu: 95.53 TL/L



İstanbul Avrupa: 95.65 TL/L



İzmir: 97.05 TL/L



Ankara: 96.77 TL/L



BENZİN



İstanbul Anadolu: 80.16 TL/L



İstanbul Avrupa: 80.31 TL/L



İzmir: 81.55 TL/L



Ankara: 81.26 TL/L





