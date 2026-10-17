Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve arz endişelerinin etkisiyle sert yükseldi. Sabah saatlerinde 105 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, günün ilerleyen saatlerinde 109,69 dolara ulaştı. Türkiye'de ise bu artışla birlikte benzin ve motorinde yeni zam beklentisi oluştu.

Brent petrolde yükseliş yüzde 3,5'i aşarak yüzde 4'e yaklaştı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 100 doların üzerine çıktı.

ARZ ROTALARI VE ÜRETİM KESİNTİLERİ

Cumhuriyet'in haberinde aktarılan uluslararası analistlerin değerlendirmelerine göre, Ortadoğu'daki siyasi ve askeri gerilimin daha geniş bir coğrafyaya yayılma ihtimali, petrol nakliyesi ve arz rotalarına ilişkin kaygıları artırıyor.

ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol üretimini etkileyen kasırga ve fırtınaların yol açtığı günlük üretim kesintileri de arzı daraltan unsurlar arasında gösteriliyor. ABD ekonomisinde yükselen enflasyon beklentilerinin de enerji maliyetlerine yönelik hassasiyeti artırdığı belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM BEKLENTİSİ

Haberde, döviz kurlarının yüksek seyrettiği ortamda ham petrol fiyatlarındaki sıçramanın Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinde artış baskısı oluşturduğu aktarılıyor. Ekim ayının ilk yarısındaki fiyatlamalara göre büyükşehirlerde benzinin litresi ortalama 85 TL, motorinin litresi ise 96 TL seviyesinde satılıyor.

Brent petroldeki yükselişin kalıcı olması halinde pompa fiyatlarında olası artışların, nakliye ve lojistik maliyetleri üzerinden gıda başta olmak üzere temel tüketim mallarına yansımasından endişe ediliyor.