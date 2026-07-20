Akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla devreye alınan eşel mobil sisteminde yeni döneme geçiliyor. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, rafineri fiyatlarındaki artışların bir bölümünün ÖTV indirimiyle karşılanmasına yönelik uygulama kademeli olarak sonlandırılacak.

ÖTV DESTEĞİ İKİ AŞAMADA AZALTILACAK

Karara göre, 31 Temmuz 2026'ya kadar yurt içi rafineri fiyatlarında yaşanacak artışların yüzde 50'lik kısmı ÖTV indirimiyle karşılanmaya devam edecek. Ancak 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında bu oran yüzde 25'e düşürülecek. Eşel mobil sistemi ise 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak.

Düzenleme kapsamında rafineri fiyatlarının gerilemesi halinde ise fiyat düşüşü doğrudan pompaya yansımayacak. İndirim tutarı kadar ÖTV artırılarak vergi ayarlaması yapılacak.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ZAMLARI HIZLANDIRDI

Son dönemde Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri küresel petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle yurt içinde de akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı.

Bu hafta benzinin litre fiyatı 2,69 lira, motorinin litre fiyatı ise 3,12 lira yükseldi. Söz konusu maliyet artışının yaklaşık yarısı ise eşel mobil sistemi kapsamında uygulanan ÖTV indirimiyle karşılandı.

DEPO BAŞINA 150 LİRALIK AVANTAJ

Mevcut uygulama sayesinde 50 litrelik yakıt deposunu motorinle dolduran bir araç sahibi yaklaşık 156 liralık, benzin kullanan sürücü ise yaklaşık 135 liralık ek maliyetten korunmuş oldu.

Günlük benzin ve motorin tüketimi dikkate alındığında, Türkiye Gazetesi'nin aktardığı hesaplamalara göre eşel mobil sistemi kapsamında sağlanan ÖTV desteğinin kamuya günlük maliyetinin yaklaşık 240 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.