Petrol piyasasında süregelen jeopolitik hareketlilik iç piyasadaki pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı korurken, akaryakıt fiyatlarının litre bazında 99,99 TL seviyesini aşma ihtimali Türkiye genelindeki dağıtım ve bayilik ağında hareketliliğe neden oldu.

Sektör temsilcileri, mevcut pompa ve otomasyon altyapısının önemli bir bölümünün iki haneli birim fiyat gösterimine göre tasarlandığını, 100 TL ve üzerindeki fiyatlamaların saha operasyonlarında teknik aksaklıklara yol açabileceğini ifade ediyor.

Türkiye genelinde lisanslı faaliyet gösteren yaklaşık 14 bin akaryakıt istasyonunda toplam 75 bin ile 80 bin adet arasında aktif pompa bulunuyor.

POMPALARIN ÜÇTE İKİSİ DÖNÜŞÜME MUHTAÇ

Mevcut saha envanteri değerlendirildiğinde, Türkiye'deki pompaların yaklaşık üçte birinin üç haneli birim fiyatı gösterme yeteneği bulunmayan eski tip mekanik veya manuel sayaçlardan oluştuğu ve bu cihazların tamamen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

Pompaların diğer üçte birlik bölümü ise dijital ekrana sahip olmasına karşın yazılım ve anakart mimarisi nedeniyle yalnızca iki tam basamaklı (99,99 TL) gösterimi destekliyor; bu gruptaki sayaçların da kart ve yazılım revizyonundan geçmesi gerekiyor. Son dönemde kurulan ya da altyapısı güncellenen kalan üçte birlik kısım ise üç haneli fiyat gösterimine hazır durumda yer alıyor.

DÖNÜŞÜMÜN TOPLAM MALİYETİ 212,5 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Pompa altyapısının dönüştürülmesinin, halihazırda marj darlığı yaşayan bayiler ve dağıtım şirketleri üzerinde finansal bir yük oluşturacağı vurgulanıyor. Sektörün hesaplamalarına göre, eski tip manuel bir pompanın güncel standartlarda yenilenmesi pompa başına yaklaşık 7 bin dolarlık bir yatırım gerektiriyor.

Ekonomimim'de yer alan habere göre, iki haneli dijital pompaların üç haneli gösterime uygun hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan kart ve otomasyon revizyonunun birim maliyeti ise 1500 dolar olarak öngörülüyor.

Sektör genelinde yapılacak bu dönüşümün toplam maliyetinin kabaca 212,5 milyon dolar seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

EPDK İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Fiyatların 100 TL sınırını aşması ihtimaline karşı sayaç ve otomasyon kilitlenmelerinin önüne geçmek isteyen sektör temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile temaslarını yoğunlaştırdı. Yürütülen görüşmelerde saha dönüşümlerinin tamamlanabilmesi adına makul bir takvimin tanınması, geçici dönemsel çözümler ve mevzuat uyumlaştırılması başlıkları ele alınıyor.

Dağıtım şirketleri ile otomasyon firmaları bir yandan saha ekipleriyle güncelleme çalışmalarını yürütürken, diğer yandan fiyatların üç haneye çıkması durumunda satışların durmaması için mevzuat desteği bekliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorinin litre fiyatına salı günü itibariyle 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Gelecek olan zamla beraber motorinin litre fiyatının 96 liraya dayanması bekleniyor.

Öte yandan Ekim ayında 3 liralık ÖTV zammın da eklenmesiyle beraber motorinde 100 liralık senaryo kaçınılmaz oluyor.

Gazeteci Olcay Aydilek bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL’ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını söyleyerek, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV’den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00’da işin rengi ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından motorine zam geleceğini söyleyerek şu paylaşımda bulundu:

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.26 TL

Motorin litre fiyatı: 89.01 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.12 TL

Motorin litre fiyatı: 88.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.25 TL

Motorin litre fiyatı: 90.16 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.52 TL

Motorin litre fiyatı: 90.43 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL