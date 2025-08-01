Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlenmeler ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Cumartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin grubunda 1 liranın üzerinde artışa gidilmesi bekleniyor.

Peki, 1 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.36 lira

Motorin litre fiyatı: 53.70 lira

LPG litre fiyatı: 26.51 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.21 lira

Motorin litre fiyatı: 53.58 lira

LPG litre fiyatı: 25.88 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.07 lira

Motorin litre fiyatı: 54.60 lira

LPG litre fiyatı: 26.40 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.40 lira

Motorin litre fiyatı: 54.94 lira

LPG litre fiyatı: 26.33 lira

 