Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlenmeler ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Cumartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin grubunda 1 liranın üzerinde artışa gidilmesi bekleniyor.
Peki, 1 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 1 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.36 lira
Motorin litre fiyatı: 53.70 lira
LPG litre fiyatı: 26.51 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.21 lira
Motorin litre fiyatı: 53.58 lira
LPG litre fiyatı: 25.88 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.07 lira
Motorin litre fiyatı: 54.60 lira
LPG litre fiyatı: 26.40 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.40 lira
Motorin litre fiyatı: 54.94 lira
LPG litre fiyatı: 26.33 lira