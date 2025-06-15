Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına gelen zamlar yakından takip ediliyor. Son olarak benzine ve motorine gelen zamların ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

Benzine son olarak 1,46 TL zam gelirken, motorine de 1,49 TL’lik artış yansıdı. Bu artışla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48,61 TL, Ankara’da 48,59 TL, İzmir’de ise 48,92 TL oldu.

15 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI NEKADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.39 TL

Motorin: 47.76 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.24 TL

Motorin: 47.64 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.08 TL

Motorin: 48.64 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.41 TL

Motorin: 48.97 TL

LPG: 24.94 TL