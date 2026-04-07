Enerji piyasalarındaki hareketlilik, Türkiye'deki pompa fiyatlarına rekor artış olarak yansımaya devam ediyor. Orta Doğu merkezli gelişmelerin tetiklediği arz endişeleri, özellikle motorin grubunda tarihi bir fiyat değişimine yol açtı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla hem motorin hem de benzin fiyatlarında artış yaşanacak.

MOTORİN 90 LİRA SINIRINA DAYANDI

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen zamlarla birlikte bazı illerde 80 TL barajını aşan motorin, bu gece yapılacak yeni artışla tarihi bir seviyeye ulaşacak. Litre fiyatına yansıyacak 7,80 TL’lik dev zamla birlikte, motorin fiyatları Türkiye tarihinde ilk kez 90 TL sınırına yaklaşmış olacak.

BENZİNDE EŞEL MOBİL FRENİ

Benzin fiyatlarında ise hesaplanan artış miktarı daha yüksek olmasına rağmen, Eşel Mobil Sistemi devreye girdi. Normal şartlarda 2,29 TL olması beklenen zam oranının, ÖTV ayarlamasıyla birlikte pompaya sadece 60 kuruş olarak yansıtılacağı öğrenildi.

ZAMLI FİYATLAR

Akaryakıt sektörü temsilcilerine göre yeni fiyat tarifesinin bu gece saat 00.00 itibarıyla tüm Türkiye genelindeki istasyonlarda uygulanmaya başlanacağı bekleniyor. İşte beklenen yeni tablo:

Motorin: 7,80 TL'lik zam

Benzin: 60 Kuruşluk zam

7 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI