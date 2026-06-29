Küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat hareketlilikleri, yurt içi akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda petrol ve motorin fiyatlarında gözlenen gerileme, LPG otogaz fiyatlarında indirim beklentisini kuvvetlendirdi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, Çarşamba gecesi (2 Temmuz 2026 saat 00:01'den itibaren) geçerli olmak üzere LPG litre fiyatlarında 0.52 TL indirim yapılması öngörülüyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA SINRLI YANSIYOR

Dünya genelinde enerji piyasalarında yaşanan aşağı yönlü seyir, yurt içi akaryakıt fiyatlarındaki indirim beklentilerini destekliyor. Brent petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşün ardından, otogaz kullanıcılarını rahatlatacak haber sektör kaynakları tarafından paylaşıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 52 kuruşluk indirim, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu an için yeni bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılması beklenen indirim öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekildedir: