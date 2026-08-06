Küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte akaryakıtta indirim beklentisi büyürken, sürücülerin indirim sevinci bir kez daha kursağında kaldı.

Motorine beklenen indirimin pas geçilmesinin ardından, bu gece yarısından itibaren benzinde yapılması planlanan 4,34 TL’lik dev indirimin doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu.

Ancak alınan son kararla birlikte, indirimin tamamının ÖTV düzenlemesine aktarılmasına karar verildi; böylece indirim vatandaşa ulaşmadan yine buhar oldu.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu’nun yaptığı paylaşıma göre; motorine uygulanan indirimde olduğu gibi, benzinde gerçekleşen indirimin tamamı da ÖTV iadesine aktarıldı. Saraçoğlu paylaşımında, indirimin tamamının ÖTV iadesinde kullanılması sebebiyle pompa fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmayacağını belirtti.

İşte Saraçoğlu'nu paylaşımı:

Böylece, akaryakıt fiyatlarındaki küresel düşüşe rağmen ÖTV iadesi kararı doğrultusunda benzin fiyatları istasyonlarda mevcut seviyesini korumaya devam edecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.12 TL

Motorin litre fiyatı: 79.87 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL