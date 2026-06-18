Global petrol piyasası ve döviz kurundaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından motorin grubunda peş peşe indirimler uygulandı.

Daha önce yapılan 40 kuruş ve 1 lira 17 kuruşluk indirimlerin ardından, motorin litre fiyatına bugün itibarıyla 44 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı. Böylece motorin fiyatlarında üç gün üst üste düşüş kaydedildi. Benzin ve LPG gruplarında ise fiyatlar mevcut seyrini korudu.

18 HAZİRAN 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim kararının ardından Türkiye'nin üç büyükşehrinde geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 64.42 TL

LPG: 31.99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 62.99 TL

Motorin: 64.26 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64.10 TL

Motorin: 65.52 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64.38 TL

Motorin: 65.79 TL

LPG: 31.79 TL

Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri, serbest piyasa koşulları ve bayiler arasındaki rekabet nedeniyle illere ve istasyonlara göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.