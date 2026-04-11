Orta Doğu’daki diplomatik müzakere hazırlıklarına rağmen Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı tetikledi. Bu küresel belirsizlik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında 24 saat içinde hem büyük bir indirimin hem de yeni bir zammın görülmesine neden oldu. 11 Nisan 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olan yeni tarifeler uygulanmaya başlandı.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Cuma günü 12,86 TL ile tek seferde en büyük indirimlerden birini gören motorin grubunda, indirim sevinci kısa sürdü. Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 4,12 TL tutarında zam yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte motorin fiyatları yeniden yükseldi.

BENZİNE DE SINIRLI ZAM GELDİ

Benzin zammında ise fiyatlarındaki 1,78 TL'lik maliyet artışının tamamı satış fiyatlarına yansıtılmadı. "Eşel Mobil" sistemi kapsamında yapılan düzenlemeyle, artışın 44 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına eklenirken, kalan tutar vergi ayarlamasıyla karşılandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Çifte zam sonrası büyükşehirlerde oluşan güncel pompa fiyatları şu şekildedir: