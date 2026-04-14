Orta Doğu'daki belirsizlik, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt etiketlerine doğrudan yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gece gelen 4 lira 35 kuruşluk indirimin ardından motorine bu geceden itibaren zam geliyor.

GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından (Çarşamba gününden) itibaren geçerli olması beklenen zam miktarı 3 TL 32 kuruş olarak öngörülüyor.

14 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama olarak şu seviyelere yükselecek:

Şehir Benzin Motorin Otogaz İSTANBUL (AVRUPA) 62.65 TL/LT 72.26 TL/LT 34.99 TL/LT İSTANBUL (ANADOLU) 62.51 TL/LT 72.12 TL/LT 34.39 TL/LT ANKARA 63.62 TL/LT 73.38 TL/LT 34.87 TL/LT İZMİR 63.90 TL/LT 73.66 TL/LT 34.79 TL/LT

İNDİRİM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta içerisinde motorin grubuna gelen indirimle birlikte sürücüler bir nebze olsun nefes almıştı. Ancak Orta Doğu’daki gerilimin petrol arzı üzerindeki baskısı ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış, indirim rüzgarını tersine çevirdi.