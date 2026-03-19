Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yükselen fiyatlar akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

Akaryakıt piyasasında sürücüleri ve nakliye sektörünü sarsacak büyük bir fiyat artışı kapıda. Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu hafta sonuna doğru devasa bir artış yaşanması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı verilere göre, cuma günü itibarıyla motorin litre fiyatına 5 TL 37 kuruşluk bir zam yansıtılacak. Bu artış, son yılların en yüksek tek seferlik zamlarından biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

FİYATLAR 75 TL SINIRINA KADAR YÜKSELECEK

Beklenen bu rekor artışla birlikte, halihazırda yüksek seyreden motorin fiyatları yeni bir eşiği aşacak. Litre fiyatının 75 TL seviyelerine dayanması öngörülüyor.

Özellikle tarım, lojistik ve toplu taşıma gibi doğrudan akaryakıta bağımlı sektörlerde bu gelişmenin maliyet krizine yol açabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, akaryakıttaki bu yükselişin iğneden ipliğe birçok tüketici ürününde yeni bir zam dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

19 Mart Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 61,97 TL

Motorin litre fiyatı: 65,91 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 61,83 TL

Motorin litre fiyatı: 65,77 TL

LPG litre fiyatı: 29,89 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 62,94 TL

Motorin litre fiyatı: 67,03 TL

LPG litre fiyatı: 30,37 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 63,22 TL

Motorin litre fiyatı: 67,31 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya, Doğu şehirlerinde 74,44 liraya çıkması bekleniyor.