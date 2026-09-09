Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 99,67 doları test etti ve psikolojik 100 dolar seviyesine göz kırptı.

Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zam sinyalini meydana getirdi.

ARZ ENDİŞELERİ ARTTI

ABD ve İran arasındaki askeri operasyonlar yaklaşık bir aydır durmuştu. Washington, Tahran’a ekonomik baskı uygulamaya yönelmişti. Ancak yaklaşık 1,5 haftadır saldırılara yeniden başlandı. Son olarak ABD güçleri, Körfez’de bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine karşılık, Tahran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası yakınlarında İran’a ait 5 ham petrol tankerini imha etti. Gelişmeler arz endişeleri artırdı ve petrol yeniden 100 dolara yaklaştı.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ETKİLİ OLDU

Yemen hükümetine bağlı, Suudi Arabistan destekli milislerin, ayrılıkçı Güney Yemen'de İran destekli Husilere başlattığı saldırılar petrol fiyatlarını uçuran bir domino etkisi yarattı.

Yemen'deki Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne bağlı güçler Husilere karşı başlattığı taarruz ilerleme kaydederek yerleşimleri ele geçirdi.

Buna karşılık Husiler, Suudi Arabistan ARAMCO rafinerilerine füzeler fırlattı. Milyonlarca varil petrol üreten rafinelerde üretim dururken Husiler taarruz boyunca saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

Kritik petrol yolu olan Hürmüz Boğazı ve çevresi de gece boyunca hareketliydi. ABD'nin Hark adası karşısında İran tankerlerini vurması üzerine Devrim Muhafızları Ürdün'e füzeler fırlattı.

İçin tonlarca petrol dolu olan 4 tanker ABD saldırıları sonucu isabet aldı. İran'ın saldırıları ise Ürdün ve Kuveyt'deki ABD üslerini hedef aldı. Misket silahları da kullanıldı.

Bu çatışmalar petrol fiyatlarının artmasında etkili olurken, rafinerileri hedef alınan Suudi Arabistan Husilere karşı daha geniş bir taarruzun temelini hazırlıyor.

GOLDMAN SACHS BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven ise yedinci ayına giren ABD-İran çatışmasındaki son tırmanış ve gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte petrol fiyatlarının da varil başına 120 doların üzerine çıkma riskine dikkat çekti.

GÖZLER AKARYAKIT ZAMMINDA

Petrolde yaşanan son yükseliş sonrasında tüm gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Geçtiğimiz gün motorinin litresine 7 lira 72 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 48 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76.92 TL

Motorin: 88.89 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76.78 TL

Motorin: 88.75 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 77.89 TL

Motorin: 90.02 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir

Benzin: 78.17 TL

Motorin: 90.29 TL

LPG: 34.99 TL