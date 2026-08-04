Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt indiriminde rakamlar kesinleşti. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

Gün içerisinde oluşan yüksek indirim beklentisinin ardından netleşen rakam, vergi ayarlaması nedeniyle beklenenin altında kaldı.

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, motorin grubunda litre başına toplam 6 lira 37 kuruşluk ciddi bir indirim potansiyeli oluşturmuştu.

Ancak yapılan teknik hesaplamalar ve mevzuat doğrultusunda, söz konusu indirimin büyük bir bölümünün Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mahsubunda kullanılmasına karar verildi.

Hesaplamalara göre 6,37 TL'lik toplam gerilemenin 5 lira 32 kuruşluk kısmı doğrudan ÖTV’ye aktarıldı. Bu vergi ayarlaması nedeniyle sürücülerin doğrudan hissedeceği indirim tutarı 1,05 TL seviyesinde kaldı.