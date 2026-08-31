Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini doğrudan etkileyecek yeni bir vergi düzenlemesi hayata geçiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, motorin türü ürünlere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için kademeli bir artış takvimi oluşturuldu.
Belirlenen takvim kapsamında, 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 lira tutarında ilave ÖTV devreye girecek. Zammın ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 81.06 liraya, Ankara’da 82.18 TL’ye, İzmir’de ise 82.46 liraya yükselmesi bekleniyor.