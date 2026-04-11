Akaryakıt kullanıcılarını sevindirecek haber sektör temsilcilerinden geldi. Bugün gelen zammın ardından motorin (mazot) grubunda 14 Nisan Salı gününden itibaren 4 TL 35 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Bugün motorine gelen 4,12 TL'lik zammın ardından indirim haberi de geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki seyir, pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. 11 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İşte indirimin yansımasından önceki mevcut benzin, motorin ve otogaz fiyat listesi: Şehir Benzin Motorin Otogaz (LPG) İstanbul (Avrupa) 62.63 TL/LT 76.56 TL/LT 34.99 TL/LT İstanbul (Anadolu) 62.49 TL/LT 76.42 TL/LT 34.39 TL/LT Ankara 63.61 TL/LT 77.69 TL/LT 34.87 TL/LT İzmir 63.88 TL/LT 77.97 TL/LT 34.79 TL/LT

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.