Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında hareketlenmeler görülüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlenmeler ise doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

ABD ve İran arasındaki olası barış mutabakatı yakından takip edilirken petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşanıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil nedeniyle bu indirim akaryakıt pompalarına 69 kuruş olarak yansıyacak.

Peki, 7 Mayıs 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.47 TL

Motorin litre fiyatı: 71.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.33 TL

Motorin litre fiyatı: 71.63 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.44 TL

Motorin litre fiyatı: 72.89 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.72 TL

Motorin litre fiyatı: 73.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL