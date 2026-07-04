Akaryakıt piyasasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dengesizlikler ve döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, pompa fiyatlarına olumsuz yansıyor. Hafta başında yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarifeyle birlikte motorin grubu sürücülere zamlı olarak yansıtılacak.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatında Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olacak 1 lira 31 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Yeni zamlı tarifenin uygulamaya girmesiyle birlikte, Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden güncellenecek.

İL İL MOTORİN FİYATLARI

Yapılması beklenen 1,31 TL'lik zammın ardından, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde yeni rekor seviyelere ulaşacak. Dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyat tarifesine göre yeni fiyatların şu şekilde oluşması bekleniyor:

İstanbul: 66,00 TL

Ankara: 67,07 TL

İzmir: 67,34 TL

Doğu İllerinde: 68,80 TL