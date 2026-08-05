Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içi akaryakıt piyasasını da hareketlendirdi.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından ABD Başkanı Trump'ın diplomasiye döneceğine yönelik açıklamaları, petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Petrol cephesindeki bu gevşeme, araç sahiplerinin beklediği motorine indirim haberini de beraberinde getirdi.

AKARYAKITA İNDİRİM ZAM KADAR YAPILMADI

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirim hesaplandı. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin yalnızca 1,05 TL'lik kısmı pompa satış fiyatlarına yansıdı. Gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayan düzenleme sonrası motorinin litre fiyatı şehir bazında yeniden güncellendi.

Gelen 1,05 TL'lik son indirimin ardından 3 büyükşehirdeki benzin, LPG ve indirimli motorin litre fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 67,27 TL Motorin: 80,01 TL LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 67,12 TL Motorin: 79,87 TL LPG: 33,19 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 68,24 TL Motorin: 81,14 TL LPG: 33,89 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 68,52 TL Motorin: 81,41 TL LPG: 33,79 TL

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatı, döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları ve vergi düzenlemelerine göre belirleniyor.

Son dönemde küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarında indirime neden olurken, eşel mobil uygulaması nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. Sektör temsilcileri, Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yeni değişikliklere yol açabileceğini ifade ediyor.