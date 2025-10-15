Altın fiyatlarındaki hareketliliğin ardından sert düşüşler yaşayan brent petrol, akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oldu.
Akaryakıt sektörüne yakın kaynakları, cumayı cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL'lik indirime gidileceğini açıkladı.
Mevcut fiyatların korunması halinde gelecek hafta benzer bir indirimin dizel grubu için de geçerli olabileceği belirtilirken, 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 52.02 TL/L
İstanbul (Avrupa): 52.17 TL/L
İzmir: 53.36 TL/L
Ankara: 53.02 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53.25 TL/L
İzmir: 54.61 TL/L
Ankara: 54.27 TL/L