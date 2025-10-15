Altın fiyatlarındaki hareketliliğin ardından sert düşüşler yaşayan brent petrol, akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe neden oldu.



Akaryakıt sektörüne yakın kaynakları, cumayı cumartesiye bağlayan gece pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL'lik indirime gidileceğini açıkladı.

Mevcut fiyatların korunması halinde gelecek hafta benzer bir indirimin dizel grubu için de geçerli olabileceği belirtilirken, 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 52.02 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.17 TL/L

İzmir: 53.36 TL/L

Ankara: 53.02 TL/L

MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 53.13 TL/L

İstanbul (Avrupa): 53.25 TL/L

İzmir: 54.61 TL/L

Ankara: 54.27 TL/L