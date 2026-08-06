Uluslararası petrol piyasalarındaki gevşeme, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının 79 dolar seviyesine çekilmesiyle birlikte, bu gece yarısından (Perşembe) itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 4 lira 34 kuruşluk dev bir indirim bekleniyor.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, brent petroldeki düşüş grafiği pompaya doğrudan indirim olarak yansıyacak. Ancak sektör kaynakları, hesaplanan 4,34 TL’lik indirim miktarının tamamının doğrudan pompa fiyatına yansımayabileceğine dikkat çekiyor.

Söz konusu indirim tutarının önemli bir kısmının, Eşel Mobil Sistemi benzeri bir mekanizmayla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iadesine aktarılması tahmin ediliyor. Bu durum gerçekleşirse, vergi ayarlaması sonrası kalan miktar pompa satış fiyatından düşülecek.

İşte Cemil Cahit Saraçoğlu'nun paylaşımı:

Peki, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.12 TL

Motorin litre fiyatı: 79.87 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL