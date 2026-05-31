Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen geri çekilme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
1 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,38TL, motorine 7,25TL TL indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.05 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.91 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara:
Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL