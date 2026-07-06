Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber akaryakıt sektöründen geldi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve enerji maliyetlerindeki değişimler, yurt içindeki pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

MOTORİN FİYATLARINA 1,31 TL ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, 7 Temmuz 2026 Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Yapılacak artışın ardından güncel fiyatlar doğrudan pompalara yansıyacak. Benzin ve LPG ürün gruplarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

ZAM ÖNCESİ İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelecek zam öncesinde, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehrinde geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyat listesi şu şekilde istatistiklere yansıyor:

İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklılıklar gösteriyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.69 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.66 TL

Motorin litre fiyatı: 64.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL

Motorin litre fiyatı: 65.76 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 64.04 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL