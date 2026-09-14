Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru dur durak bilmiyor. Zamların yeni durağı motorin fiyatları oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorinin litre fiyatına salı günü itibariyle 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Sektör kaynakları, bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL’ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını söyleyerek, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV’den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00’da işin rengi ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından motorine zam geleceğini söyleyerek şu paylaşımda bulundu:

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.26 TL

Motorin litre fiyatı: 89.01 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.12 TL

Motorin litre fiyatı: 88.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.25 TL

Motorin litre fiyatı: 90.16 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.52 TL

Motorin litre fiyatı: 90.43 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL