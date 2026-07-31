Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıt piyasasında peş peşe gelen zam haberleri araç sahiplerini zorlamaya devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruşluk yansıyan artışla birlikte, üç büyükşehirde motorin fiyatları 80 liranın üzerine çıktı.

Gece yarısı pompaya yansıyan bu zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 80,97, Ankara’da 82,09, İzmir’de ise 82,37 liraya kadar yükseldi. Benzin fiyatlarında ise 10 kuruş zam geldi.

OTOGAZDA 2,50 TL ZAM BEKLENTİSİ

Motorin zammının hemen ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, otogaza zam geliyor. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından otogaza zam geleceğini aktardı. LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 50 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Zammın pazartesi gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 31 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.18 TL

Motorin litre fiyatı: 80.97 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.02 TL

Motorin litre fiyatı: 80.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.14 TL

Motorin litre fiyatı: 82.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.44 TL

Motorin litre fiyatı: 82.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL