Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Benzine, 2,19 TL zam geldi. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıyan zam tutarı 55 kuruş oldu.
GÜNCEL AKARYAKIT FŞYATLARI
Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.77 TL
Motorin litre fiyatı: 64.61 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.59 TL
Motorin litre fiyatı: 64.43 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL