Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geldi. Motorine dün de 1 lira 33 kuruşluk zam gelmişti. Peş peşe gelen bu zamlar vatandaşın kamburu oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen zamlarla beraber akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İşte şehir şehir güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 66.63 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.90 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 68.17 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL