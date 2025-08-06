Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken, zamlarla boğuşan vatandaşa bu kez iyi bir haber geldi. ÖTV zamlarının ardından motorin fiyatlarında bu gece itibarıyla 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
Son aylarda art arda gelen ÖTV artışları ve dövizdeki yükselişle birlikte hızla tırmanan akaryakıt fiyatları, tüketicinin cebini yakmaya devam ederken, motorin cephesinden indirim haberi geldi.
6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,46 TL
Motorin: 53,77 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,31 TL
Motorin: 53,65 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,17 TL
Motorin: 54,67 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,50 TL
Motorin: 55,01 TL
LPG: 26,33 TL
Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına yansıtılacak 1,77 TL’lik indirimle birlikte yeni fiyatların da gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.