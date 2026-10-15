Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı 103 dolara kadar geriledi. Fiyatlarındaki bu gevşeme ile birlikte sektörde indirim beklentisi meydana geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin grubunda gece yarısından (yarından) itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 65 kuruşluk indirim öngörülüyor. Motorin grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 15 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 83.80 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 83.60 TL

Motorin litre fiyatı: 96.50 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.80 TL

Motorin litre fiyatı: 97.70 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.10 TL

Motorin litre fiyatı: 98.00 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL