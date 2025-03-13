Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurundaki hareketliliğe ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak, benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruşluk zam yapılacağı duyuruldu. Yeni fiyatlar, 13 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla pompaya yansıyacak.
BENZİNE BU GECEDEN İTİBAREN ZAM
Brent petroldeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ÖTV düzenlemeleriyle birlikte vatandaşların cebini yakan zamlar, bu gece yarısından itibaren benzinde de kendini gösterecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam geliyor.
Peki, güncel fiyatlar ne durumda? İşte 13 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43,41 TL
Motorin: 45,36 TL
LPG: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43,26 TL
Motorin: 45,24 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara:
Benzin: 43,96 TL
Motorin: 46,09 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir:
Benzin: 44,33 TL
Motorin: 46,46 TL
LPG: 27,34 TL