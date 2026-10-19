Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesinin ardından benzinde indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Beklenen indirimin 20 Ekim Salı günü geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. İNDİRİM GERÇEKLEŞİRSE FİYATLAR NE OLACAK? İndirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 79 lira 60 kuruşa, Ankara'da 80 lira 60 kuruşa, İzmir'de 80 lira 80 kuruşa düşmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının 82 lira 20 kuruşa gerilemesi öngörülüyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 83.90 TL Motorin litre fiyatı: 96.70 TL LPG litre fiyatı: 41.20 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 83.70 TL Motorin litre fiyatı: 96.50 TL LPG litre fiyatı: 40.60 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 84.90 TL Motorin litre fiyatı: 97.80 TL LPG litre fiyatı: 41.29 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 85.10 TL Motorin litre fiyatı: 98.00 TL LPG litre fiyatı: 41.20 TL

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