Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni askeri saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından geriledi. Brent petrol fiyatında dün yaklaşık yüzde 6 düşüş kaydedildi. Brent petrol, şu sıralarda 91,24 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün yanı sıra küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da düşüyor.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, motorinde sert bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Motorinin tonu 1300 doların altını gördü. 6 Kasım Cumartesi günü 1388 dolara kadar çıkmıştı. O günden bu yana düzenli olarak düşüyor" dedi.

Kaynaklar, benzinde de hızlı bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Benzine perşembe, motorine de cumartesi günü indirim gündeme gelebilir. Tabii, bu arada küresel piyasalarda fiyatların artışına neden olmayacak bir gelişme yaşanmazsa" dedi.

Kaynaklar, bu aşamada indirime ilişkin net bir tutar vermenin mümkün olmadığını kaydederek, litrede 3-4 lira indirimin söz konusu olabileceğini, gelişmelere göre bu tutarın değişebileceğini söyledi.