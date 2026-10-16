Küresel piyasalarda petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, bu gece indirim yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, düşüşün sürmesi halinde salı günü yaklaşık 4 TL'lik indirimin gündeme gelebileceğini bildirdi.

BU GECE İNDİRİM YOK

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündemdeki yerini korurken, benzine bu gece yarısı 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin sektör kaynaklarından açıklama geldi. Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları değerlendirmede, küresel piyasalardaki fiyat düşüşünün henüz pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak seviyeye ulaşmadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada, "Benzine, bu gece 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönünde haberler var. Bu gece yarısı indirim söz konusu değil" ifadeleri kullanıldı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Küresel piyasalarda petrol fiyatları aşağı yönlü hareket etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 0,39 gerileyerek 105,51 dolara inerken, ABD ham petrolü WTI yüzde 0,55 düşüşle 97,43 dolar seviyesine çekildi.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarında da düşüş kaydedildi. Fiyatlardaki gerileme, benzinde gelecek hafta başında, motorinde ise takip eden günlerde indirim yapılabileceği beklentisini artırdı.

BENZİNE SALI GÜNÜ 4 TL İNDİRİM GÜNDEMDE

Sektör kaynakları, benzine yapılabilecek indirimin miktarının pazartesi günü netleşmesinin beklendiğini aktardı. Küresel piyasalardaki düşüşün devam etmesi halinde salı günü indirim uygulanabileceğine dikkat çeken kaynaklar, "Küresel piyasalarda gerileme devam ederse benzine Salı günü 4 TL dolayında bir indirim olabilir" diye konuştu.

Beklenen indirimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve tutarı, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerine göre belli olacak.