Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzin fiyatlarına 1 lira 11 kuruş zam geldi. Zamlı tarifeler gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 55 lirayı, Ankara ve İzmir'de 56 lirayı aştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.21 TL
Motorin: 57.34 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 55.03 TL
Motorin: 57.16 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 56.11 TL
Motorin: 58.44 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir:
Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.69 TL
LPG: 29.09 TL