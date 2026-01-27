Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzin fiyatlarına 1 lira 11 kuruş zam geldi. Zamlı tarifeler gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 55 lirayı, Ankara ve İzmir'de 56 lirayı aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 55.03 TL

Motorin: 57.16 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 58.44 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 56.39 TL

Motorin: 58.69 TL

LPG: 29.09 TL