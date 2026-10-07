G7 ülkelerinin stratejik rezerv hamlesiyle 100 doların altına gerileyen petrol fiyatları, ABD'deki üretim tesislerini tehdit eden doğa olayları ve Orta Doğu'daki saldırı haberleriyle yeniden yükselişe geçti.

Brent petrol yüzde 0,92 artışla varil başına 101,51 dolara çıkarken, ABD ham petrolü WTI da aynı oranlı yükselişle 90,25 dolar seviyesine ulaştı.

Uluslararası piyasalardaki bu artış Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinde zam baskısı oluştururken; yükselişte ABD'nin enerji üretim alanlarını etkilemesi beklenen hava koşulları ile Orta Doğu'daki arz güvenliğine yönelik endişeler belirleyici oldu.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM BEKLENTİSİ

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, yurt içi akaryakıt fiyatlarına yönelik zam beklentilerini gündeme taşıdı. Döviz kuru ve küresel brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikten doğrudan etkilenen pompa fiyatlarının, önümüzdeki günlerde yeniden güncellenmesi öngörülüyor.

Sektör temsilcileri ve piyasa uzmanları, ham petrol maliyetlerindeki bu artışın benzin ve motorin grubunda yeni fiyat ayarlamalarını beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Yükseliş trendinin devam etmesi durumunda, sürücülerin ve pompaların bu artıştan doğrudan etkileneceği ifade ediliyor.

ORTA DOĞU'DAKİ SALDIRILAR VE 200 DOLAR UYARISI

Tradersunion'da yer alan habere göre, fiyatları yukarı çeken bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran havalimanlarına yönelik saldırılar oldu. Piyasa uzmanları, arz sıkışıklığı ve rafineri kesintileri nedeniyle fiyatların 100 dolar seviyesine yakın yüksek kalmaya devam edebileceğini ifade ediyor.

UBS, Hürmüz Boğazı'ndaki kırılganlığa dikkat çekerek yılın son çeyreği için Brent petrol tahminini 80 dolardan 100 dolara yükseltti ve olası kesintilerde 120 doların üzerinin görülebileceğini bildirdi. Vitol Üst Yöneticisi Russell Hardy ise Batılı ülkelerdeki stokların büyük ölçüde tükendiğini vurgulayarak, Orta Doğu'dan sağlanan günlük petrol ve rafine ürün akışının aksaması halinde piyasada 200 dolar senaryosunun gündeme gelebileceğini söyledi.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE KASIRGA RİSKİ VE ÜRETİM TEHLİKESİ

ABD'li meteoroloji yetkilileri, Meksika Körfezi'nde oluşan fırtınanın iki gün içinde Atlantik kasırgasına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Fırtına güzergahında yer alan açık deniz sahaları, ABD'nin ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini ve doğalgaz üretiminin yüzde 5'ini karşılıyor.

Fırtınanın 6 rafineriyi etkileyebileceği ifade edilirken, bölgedeki tesisler ülkenin günlük 18,2 milyon varillik rafinaj kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, bu durumun arz tarafında zaten sorun yaşanan piyasada "istenmeyen bir komplikasyon" yarattığını belirtti. Piyasa kaynakları da Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine dayanarak ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının gerilediğini aktardı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL