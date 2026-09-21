Amerikan Otomobil Birliği (AAA) tarafından açıklanan 20 Eylül verilerine göre, ABD genelinde ortalama motorin fiyatı galon başına 6,5050 dolar olarak kaydedildi.

Bu gelişmeyle birlikte ortalama motorin fiyatı tarihte ilk kez 6,50 dolar eşiğini aşarken, 2022 yılında kaydedilen önceki rekor seviyeler de geride bırakıldı.

EYLÜL AYINDA KESİNTİSİZ FİYAT ARTIŞI

Eylül ayı başından itibaren ivme kazanan artış grafiğinde motorinin galon fiyatı ay başından bu yana 0,87 dolardan fazla yükseldi. Yaklaşık 10 gün önce 6 dolar seviyesini geçen fiyatlar, günlük artışlarla yükselişini sürdürdü. AAA verilerine göre motorin fiyatlarındaki değişim şöyle gerçekleşti:

20 Eylül (Güncel): 6,5050 dolar

Bir Gün Önce: 6,4866 dolar

Bir Hafta Önce: 6,2040 dolar

Bir Ay Önce: 5,5477 dolar

Geçen Yılın Aynı Dönemi: 3,7002 dolar

BENZİNİN GALON FİYATI 4,47 DOLAR SEVİYESİNDE

Motorindeki yükselişin yanı sıra kurşunsuz benzinin ulusal ortalama fiyatı 20 Eylül itibarıyla galon başına 4,4761 dolar oldu. Diğer yakıt türlerindeki ortalama satış fiyatları ise şu şekilde sıralandı:

Orta Sınıf Benzin: 4,9680 dolar

Premium Benzin: 5,3588 dolar

E85: 3,4738 dolar

Kurşunsuz benzinde tüm zamanların en yüksek seviyesi 14 Haziran 2022'de 5,0165 dolar ile kaydedilirken, motorinde zirve 20 Eylül tarihi itibarıyla 6,5050 dolar olarak yenilendi.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK MALİYETLERİ BASKI ALTINDA

Enerji piyasalarındaki küresel gelişmeler ve jeopolitik etkenlerin akaryakıt fiyatlarını etkilediği belirtiliyor. Motorin fiyatlarındaki bu artışın, başta lojistik ve taşımacılık sektörü olmak üzere genel üretim ile tedarik zinciri maliyetlerini yükseltici etki yaptığı ifade ediliyor.