Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına yapılan 1 lira 33 kuruşluk zammın ardından, sürücüleri üzecek bir haber daha geldi.

Enerji piyasalarını yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, motorin fiyatlarında yeni bir artış kapıda. Sektör kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, motorinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Gelişen küresel piyasa koşulları ve petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceği öngörülüyor. Çarşamba günü pompaya yansıması beklenen zammın ardından, illere göre güncel fiyat listesi yeniden güncellenecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.02 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 65.83 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 67.36 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL