Son altı yılda Türkiye genelinde temel tüketim maddeleri, döviz kurları, değerli madenler ve işgücü maliyetlerinde önemli fiyat artışları gerçekleşti.

2020 yılı başındaki rakamlar ile 2026 yılının Ekim ayına ait veriler karşılaştırıldığında, akaryakıt türleri başta olmak üzere birçok kalemde 10 katı aşan yükselişler meydana geldi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA 10 KATI AŞAN YÜKSELİŞ

2020 yılında litresi 6 lira 98 kuruş seviyesinde bulunan benzinin fiyatı, bugün 84 ila 87 lira aralığına ulaştı.

Aynı dönemde 6 lira 51 kuruş olan motorin fiyatı bazı kentlerde 93 liraya kadar çıkarken, yaklaşık 4 lira seviyesindeki LPG fiyatı ise 40 ila 43 lira aralığına yükseldi.

Böylece akaryakıt grubundaki fiyat artışları 10 katın üzerine çıktı.

ALTIN VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİM

Finansal göstergelerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 2020 yılında yaklaşık 475 liradan işlem gören çeyrek altın, 2026 yılı itibarıyla 13 bin 110 liraya kadar yükseldi.

ABD Doları ise 1 Ocak 2020 tarihinde 5 lira 95 kuruş seviyesindeyken, 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 49 lira 17 kuruş seviyesine ulaştı.

ASGARİ ÜCRET VE TEMEL GIDA FİYATLARI

Çalışanların gelir seviyesi ve temel gıda maddelerindeki değişim verileri şu şekilde gerçekleşti: 2020 yılında 2 bin 324 lira olan net asgari ücret, 2026 yılında 28 bin lira olarak uygulandı.

Ocak 2020'de 1 lira 25 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı ise bugün 17 lira 50 kuruşa yükseldi.