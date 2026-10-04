Türk televizyonlarının sevilen yapımları arasında yer alan Akasya Durağı, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre izleyicilerin hafızasında yer aldı.
Dizide Can karakterini canlandıran Erimşah Bora da yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.
Erimşah Bora, dizinin yayınlandığı dönemde çocuk yaşta kamera karşısına geçerek Can karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Aradan geçen yılların ardından Bora'nın günümüzdeki görüntüsü yeniden gündem oldu.
Oyuncunun dizideki gençlik hali ile günümüzdeki görünümü arasındaki değişim dikkat çekti.