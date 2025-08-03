Akasya Durağı dizisindeki ‘Zeyno’ karakteriyle akıllara kazınan, son olarak “Kızıl Goncalar”da iki sezon boyunca ‘Birgül’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Sitare Akbaş, özel hayatıyla sosyal medyada gündem oldu.
SADE BİR NİŞANSONRA KINA GECESİ DÜZENLEDİ
Çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirme yoluna giren Akbaş, aile arasında gerçekleşen sade bir nişan töreni sonrasında kına gecesi düzenledi.
Ünlü oyuncu, kına gecesinden renkli anları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarına kısa sürede tebrik mesajları geldi.