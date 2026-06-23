Oyuncu Melek Baykal, katıldığı televizyon programında son dönemde eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan ile arasında yaşanan polemiğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baykal, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Uçan'a sert sözlerle karşılık verdi.

AKASYA DURAĞI TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Akasya Durağı" dizisinde "Taksici Melahat" karakterini canlandıran Melek Baykal, dizide "Ali Kemal" rolüyle yer alan Ateş Fatih Uçan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Tartışmanın fitili, Baykal'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda "Akasya Durağı'nı çok severek oynamadım" ifadelerini kullanmasının ardından ateşlenmişti. Bu açıklamaya tepki gösteren Uçan, dizide yaşanan bazı olayları gündeme taşımış ve Baykal hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

''YANLIŞ KAYAYA ÇARPTI''

Habertürk ekranlarında yayınlanan programda konuşan Baykal, eski rol arkadaşının açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Aslında o çocuğumuza çok da kızamıyorum. Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı. Zaten yaptığı o paylaşımların altındaki yorumları okumuştur mutlaka ve biraz utanmıştır''

Baykal, söz konusu paylaşımların ardından gelen yorumların da dikkat çekici olduğunu belirterek, Uçan'ın bu süreçten gerekli dersi çıkarmış olabileceğini söyledi.

'ROL ARKADAŞINA TOKAT' İDDİASINA YANIT VERDİ

Ateş Fatih Uçan'ın, Baykal'ın dizide kızını canlandıran oyuncu Zeynep Dörtkardeşler'e sette tokat attığı yönündeki iddiaları da programda yeniden gündeme geldi.

Bu iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Baykal, Dörtkardeşler'in kendisini arayarak destek verdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, aralarındaki ilişkinin yıllardır sevgi ve saygı temelinde sürdüğünü belirterek iddiaların kendisini şaşırttığını ifade etti:



''Zeynep beni aradı, 'Melek ablacığım, İzmir'e oyuna geliyormuşsun, seni görmeye geleceğim' dedi. Geldi de... Ben Zeynep'i çok severim, o da beni çok sever. Ona durumu anlatınca şaşırıp, 'Abla inanmıyorum, ne olur eğer dava edersen beni şahit yaz. Ben senden her zaman feyzaldım; dostluk, ablalık, annelik gördüm' dedi. Onun için ben o çocuğumuza fazla kızamıyorum. Keşke benim adımı kullanarak yaptığı bu reklam bir işe yarasaydı bari de bundan sonra bir faydasını görseydi''

"BENİ ŞAHİT YAZ''

Baykal, Zeynep Dörtkardeşler ile yaptığı görüşmeyi de paylaşarak, genç oyuncunun iddialar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Dörtkardeşler'in kendisine, "Abla inanmıyorum. Eğer dava edersen beni şahit yaz" dediğini aktaran Baykal, yıllardır aralarında güçlü bir bağ bulunduğunu vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Melek Baykal, daha önce yaptığı açıklamada Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurmuştu. Son açıklamalarında da iddiaların gerçeği yansıtmadığını yineleyen sanatçı, yaşananların ardından yargı sürecini takip etmeyi sürdüreceğini belirtti.