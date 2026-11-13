CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Kuyaş Yatırım hisselerindeki sert düşüşün ardından alım satım işlemlerinin incelenmesini istedi. Hisselerin 95 lira seviyesinden 10 liralara kadar gerilediğini belirten Akay, işlemlerin hangi fiyatlardan ve kimler tarafından yapıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Fon krizine ilişkin adli ve idari soruşturmalar sürerken ANKA Haber Ajansı'na konuşan Akay, Kuyaş Yatırım'ın ortaklık yapısı ile şirket ortaklarından CABA Grup Başkanı Cahit Balyen hakkındaki iddiaları gündeme getirdi. Akay, fon krizinden etkilenen yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu, aileleriyle birlikte 5 milyon kişinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

“60-65 TL'LERDE, 35 TL'LERDE KİMLER NE KADAR HİSSE ALDI?”

Akay, Kuyaş hisselerindeki işlemlerle ilgili Bulls Yatırım ve Tera Yatırım'ın da bağlantılarının incelenmesini istedi. Bulls Yatırım'ın sattığı hisseleri Tera Yatırım'ın aldığını öne süren Akay, şu soruyu yöneltti:

“Özellikle bu alım satım işlemlerinde 95'ten aşağı düşerken 60-65 TL'lerde, 35 TL'lerde kimler ne kadar hisse aldı? Mağdur olan yatırımcı kitlesi nedir?”

Yüksek fiyatlardan hisse alan yatırımcıların düşüş nedeniyle büyük zarar ettiğini belirten Akay, hesap hareketlerinin incelenmesi gerektiğini söyledi. İşlemlerin Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayıtlı olduğunu vurgulayan Akay, inceleme yapması gereken kurumun Sermaye Piyasası Kurulu olduğunu ifade etti.

BALYEN'İN PAYI YÜZDE 17,60'A YÜKSELDİ

Haberde aktarılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerine göre Cahit Balyen, 21 Temmuz 2026'da 32 milyon 414 bin 267 nominal değerli pay alarak Kuyaş Yatırım'daki ortaklık oranını yüzde 8,10'a çıkardı.

3 Ağustos'taki 5 milyon 25 bin 125 nominal değerli alımla payı yüzde 9,35'e, 4 Ağustos'taki 3 milyon nominal değerli alımla yüzde 10,10'a yükseldi.

Balyen, 24 Eylül 2026'da ise 33,40 lira üzerinden 30 milyon nominal değerli pay satın aldı. Yaklaşık 1 milyar 2 milyon liralık bu işlemle ortaklık oranı yüzde 17,60'a ulaştı.

ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİME İŞARET ETTİ

Akay, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada da şirketin ortaklık yapısını ve hisselerdeki spekülatif hareket iddialarını gündeme getirdiğini hatırlattı. Eski milletvekili Ertan Aydın, eski SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve Cahit Balyen arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını istedi.

Mehmet Selim Bağlı'nın Şubat 2026'da Kuyaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu ve gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini söyleyen Akay, Ali Göl'ün de yüzde 4,14'lük hissesini elden çıkardığını öne sürdü. Bu değerlendirmesini ortaklık yapısındaki değişime dayandıran Akay, 1 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 3'ün üzerindeki pay sahipleri arasında Göl'ün adının görünmediğini belirtti.

SPK, MASAK VE SAVCILARA ÇAĞRI

Akay, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkındaki soruşturmada da Balyen'in adının gündeme geldiğini söyledi. Timur'un, hesabına gelen paraların kaynağı sorulduğunda Balyen'in adını verdiğini aktaran Akay; Balyen'in Nacar, Göl ve Aydın ile bağlantılarının, hesap hareketlerinin ve hisse işlemlerinin araştırılmasını talep etti.

CABA Grup üzerinden borç verildiği, borçlar ödenmediğinde gayrimenkullerin düşük bedellerle alındığı, elde edilen paraların borsada değerlendirildiği ve suç gelirlerinin aklandığı yönünde iddialar duyduğunu söyleyen Akay, bunların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Akay, “Ben buradan hem SPK'yı hem MASAK'ı hem de savcılarımızı da göreve davet ediyorum” dedi.

PTT ARAZİSİ İHALESİ DE MECLİS'E TAŞINMIŞTI

CABA Grup ve Balyen, 2023'te Diyarbakır Kayapınar'daki 35 bin metrekarelik PTT arazisinin satışıyla da gündeme gelmişti. Arazinin güncel değerinin üçte biri fiyatına Balyen'e verilmesine ilişkin itirazlar Meclis'e taşınmıştı. İhalenin usulsüz düzenlendiği, gerekli ilan şartlarının yerine getirilmediği iddiaları ve katılımcılar arasındaki ortaklık ilişkileri tartışılmıştı.

“BU KONUYU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ”

CHP olarak fon krizine ilişkin araştırma komisyonu kurulması için önerge ve kanun teklifleri verdiklerini belirten Akay, bütçe görüşmelerinin başında SPK, BDDK, Takasbank, İstanbul Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yöneticilerinin görevden alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Yurt dışına çıkarıldığını ileri sürdüğü paraların geri getirilmesini ve mağdurlara ödeme yapılmasını isteyen Akay, hisselerdeki düşüş nedeniyle zarar eden küçük ve orta büyüklükteki yatırımcılar için de somut çözüm gerektiğini belirtti. Akay, CHP'nin hukukçuları ve ilgili komisyonuyla süreci izlediğini söyleyerek, “Bu konuyu gündemde tutacağız, takip edeceğiz” dedi.