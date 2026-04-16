Akbank kullanıcıları sabah 9.30'dan itibaren mobil uygulama ve internet şubesine erişimde sorun yaşadı. Yaklaşık 3 saat süren erişim engelinin ardından sorun giderilerek, Akbank2ın mobil uygulaması ve internet sitesine yeniden erişim sağlandı.

DUYURU PAYLAŞILDI

Banka yaşanan probleme ilişkin internet sitesinde şu duyuruyu paylaştı:

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Akbank'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: "Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

SORUN GİDERİLDİ

