Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy-Akbelen’de asırlık zeytin ağaçları ve doğanın binlerce yılda var ettiği orman, maden ve ranta kurban edilmek isteniyor. İktidarın gözdesi Limak ve IC İçtaş ve şirketlere destek veren bakanlıklar, her türlü tepkiye rağmen Akbelen’in yeşilini yok edip madencilik faaliyetlerini büyütmek istiyor.

2 BAKANLIK DEVREDE

Akbelen’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırılan 679 parsel arsanın Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından Limak ve IC İçtaş’ın YK Enerji Üretim AŞ için bölgede 1570 parselin acele kamulaştırılmasını istediği ortaya çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan ve belge yayınlayan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 02.10.2025 tarihli ve 2025477545 sayılı yazısı ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ tarafından tam 1570 parselde madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla kamulaştırma talebinde bulunulduğu ortaya çıktı” bilgisini verdi.

Akın, bu gelişmeyi “Bu durum, Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu 679 parselin çok ötesinde, Limak Holding’in toplam 1570 parsel için kamulaştırma girişiminde bulunduğunu ve maden faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediğini gösteriyor” ifadesiyle yorumladı. Limak’ın yanı sıra bakanlıkları da eleştiren İbrahim Akın, “Yazı, doğayı talan eden Limak’ın, Milas’taki madencilik faaliyetleri için bilinenden çok daha geniş bir alana göz koyduğunun, hem Enerji Bakanlığı’nın hem de Tarım Bakanlığı’nın da talana yol verdiğinin belgesidir” dedi.

Esra Işık’ın duruşması yarın

Şirketler Akbelen’deki maden talanını büyütmek için her yolu denerken bölgenin doğal güzelliğini korumak için mücadele eden Esra Işık’ın duruşması yarın yapılacak. Işık, acele kamulaştırma kararını protesto ettiği için tutuklanmış ve 42 gün hapiste kaldıktan sonra 11 Mayıs’ta tahliye edilmişti. Işık’ın avukatları destek çağrısında bulundu ve “Esra’nın hak savunuculuğu cezalandırılmak isteniyor” dedi.