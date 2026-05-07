Akbelen direnişinde güzel haber geldi. Danıştay'ın Akbelen kararına göre Köylüler kazandı.
Danıştay, acele kamulaştırma için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, enerji üretimi ve ekonomik gerekçelerin tek başına “acelelik” şartını karşılamadığına karar verdi.
Danıştay 6. Dairesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlanması amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı kararının, davaya konu taşınmazlar yönünden yürütmesini oybirliğiyle durdururken, kararda, acele kamulaştırmanın istisnai bir yöntem olduğuna dikkat çekildi.
Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğabileceğine hükmetti.
KÖYLÜLER DİRENİŞE GEÇMİŞTİ
Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkiinde, altı mahalle için özel mülkün acele kamulaştırması kararı verilmiş ve maden çalışmaları hız kazanmıştı.
Köylüler söz konusu karar için direnişe geçerken, Danıştay'a iptal davası açmıştı.
