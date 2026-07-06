Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Işık, avukatları, çevre örgütlerinin temsilcileri ve köylüler katıldı. Mahkeme, Esra Işık'ı "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hapis cezasına, hakaret suçundan ise adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı olan Esra Işık, soruşturma kapsamında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 42 gün tutuklu kalmıştı. Danıştay'ın acele kamulaştırma kararlarının yürütmesini durdurmasının ardından 11 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen Işık'ın yurt dışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılmıştı. Kararın ardından Esra Işık'ın avukatları aracılığıyla istinaf yoluna başvuracağı öğrenildi.

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