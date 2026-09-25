AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKÇAABAT

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

18/09/2026

Dosya Esas Numaraları:

2026/83-84-87-88-89-90-91-92-93-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126

İLAN METNİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyalarında, Bakanlık Makamının 15/11/2024 tarih ve 2024/74 Karar sayılı oluru ile Akçaabat Söğütlü Yıldızlı Yolu Km:0+000.00-2+152.00, 0+000.00-0+421.45 arasında Trabzon ili Akçaabat ilçesi Darıca, Özlüler, Kavaklı, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde kalan yol inşaat ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazlara kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.

Duruşma Gün ve Saatleri:

2026/83 : 15/10/2026 09:00

2026/84 : 15/10/2026 09:05

2026/87 : 15/10/2026 09:10

2026/88 : 15/10/2026 09:15

2026/89 : 15/10/2026 09:20

2026/90 : 15/10/2026 09:40

2026/91 : 15/10/2026 09:25

2026/92 : 15/10/2026 09:30

2026/93 : 15/10/2026 09:35

2026/95 : 15/10/2026 09:50

2026/96 : 15/10/2026 09:55

2026/97 : 15/10/2026 10:00

2026/98 : 15/10/2026 10:05

2026/99 : 15/10/2026 10:10

2026/100 : 15/10/2026 10:15

2026/101 : 15/10/2026 10:20

2026/102 : 15/10/2026 10:25

2026/103 : 15/10/2026 10:30

2026/104 : 15/10/2026 10:35

2026/105 : 15/10/2026 10:40

2026/106 : 15/10/2026 10:45

2026/107 : 15/10/2026 10:50

2026/108 : 15/10/2026 10:55

2026/109 : 15/10/2026 11:00

2026/110 : 15/10/2026 11:05

2026/111 : 15/10/2026 11:10

2026/112 : 15/10/2026 11:15

2026/113 : 15/10/2026 11:20

2026/114 : 15/10/2026 11:25

2026/115 : 15/10/2026 11:30

2026/117 : 15/10/2026 11:40

2026/118 : 15/10/2026 11:45

2026/119 : 15/10/2026 11:50

2026/120 : 15/10/2026 11:55

2026/121 : 15/10/2026 12:00

2026/122 : 15/10/2026 13:30

2026/123 : 15/10/2026 13:35

2026/124 : 15/10/2026 13:40

2026/125 : 15/10/2026 13:45

2026/126 : 15/10/2026 13:50

Ada-Parsel Ada-Parsel No Kamulaştırılan Alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah. 234 ada 6 parsel 35,64m²'lik kısmı Adil Kolaylı ve arkadaşları

2026/83 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 22 parsel 58,13m² (tamamı) Aynur Kanber ve arkadaşları

2026/84 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 306 ada 4 parsel 1.293,49m²'lik kısmı Bülent Kocabaş ve arkadaşları

2026/87 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 128 ada 80 parsel 2.000,86m² (tamamı) Ali Sait Çelik ve arkadaşları

2026/88 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 306 ada 5 parsel 1.270,62m²'lik kısmı Ahmet Gayretli ve arkadaşları

2026/89 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 104 ada 4 parsel 129,68m²'lik kısmı Sercan Akbulut

2026/90 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 128 ada 82 parsel 2.087,52m² (tamamı) Muzaffer Altuntaş

2026/91 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 15 parsel 482,63m²'lik kısmı Emine Yangın ve arkadaşları

2026/92 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 306 ada 19 parsel 1.538,64m²'lik kısmı Ahmet Küçük ve arkadaşları

2026/93 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah. 249 ada 63 parsel 492,41m² (tamamı) Davut Çakmak

2026/95 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 154 ada 3 parsel 1.492,57m² (tamamı) Ali Osman Çergel

2026/96 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 121 ada 2 parsel 338,37m²'lik kısmı Müteber Günnar

2026/97 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 104 ada 3 parsel 958,87m²'lik kısmı Reşit Sungur

2026/98 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 121 ada 3 parsel 237,08m²'lik kısmı Hacer Bulut

2026/99 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 35 parsel 107,55m² (tamamı) Emine Yangın, Kamuran Tokel

2026/100 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 118 ada 3 parsel

111 ada 49-67-46 parseller 118/3 221,28 m²'lik kısmı

111/49 152,63m² (tamamı)

111/67 245,96m² (tamamı)

111/46 813,88m² (tamamı) Ebru Ergel ve arkadaşları

2026/101 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 121 ada 7 ve 1 sayılı parseller 121/7 297,09m²'lik kısmı 121/1 511,64m²'lik kısmı Celal Yılmaz

2026/102 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 128 ada 85 parsel 1.600,96m² (tamamı) Asiye İlyaz ve arkadaşları

2026/103 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 104 ada 2 parsel 1.429,36m²'lik kısmı Elif Aktürk ve arkadaşları

2026/104 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 122 ada 1 parsel 129,66m²'lik kısmı Murat Yılmaz

2026/105 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 153 ada 19 parsel 150 ada 7 parsel 149 ada 25 parsel 151 ada 5 parsel 153/19 952,70m² (tamamı)150/7 135,09m² (tamamı) 149/25 757,11m² (tamamı)151/5 103,65m² (tamamı) Hacı Salih Topal

2026/106 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 155 ada 8 parsel 448,19m²'lik kısmı Hamdiye Yılmaz

2026/107 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah. 249 ada 66 parsel 1.226,00m²'lik kısmı Ali Çatkın ve arkadaşları

2026/108 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 306 ada 37 parsel 341,76m² (tamamı) Ayten Kolaylı ve arkadaşları

2026/109 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 10 parsel 105,82m²'lik kısmı Derya Kurt ve arkadaşları

2026/110 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 128 ada 6 parsel 2.637,64m²'lik kısmı Ali Sait Çelik ve arkadaşları

2026/111 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah. 251 ada 1 parsel 1.572,27m²'lik kısmı Abdurrahim Altuncu ve arkadaşları

2026/112 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 121 ada 8 parsel 117 ada 2 parsel 121/8 331,34m²'lik kısmı 117/2 339,62m²'lik kısmı Mehmet Uz

2026/113 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 117 ada 4 parsel 356,27m²'lik kısmı Hikmet Öner

2026/114 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 38 parsel 55,16m² (tamamı) Barış İshak ve arkadaşları

2026/115 Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 111 ada 25 parsel 201,89m²'lik kısmı Banu Özcan ve arkadaşları

2026/117 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 128 ada 56 parsel 107,04m²'lik kısmı Aşikar Yılmaz ve arkadaşları

2026/118 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 111 ada 31 parsel 258,65m²'lik kısmı Ayfer Cihan ve arkadaşları

2026/119 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 153 ada 18 parsel 150 ada 6 parsel 153/18 405,62m²'lik kısmı 150/6 218,56m²'lik kısmı Ayşe Topal ve arkadaşları

2026/120 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah. 128 ada 67 parsel 190,16m²'lik kısmı Yılmaz Yılmaz

2026/121 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 30 parsel 79,65m² (tamamı) Azem Erdem ve arkadaşları

2026/122 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 27 parsel 22,11m² (tamamı) Ali Osman Gayretli ve arkadaşları

2026/123 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 29 parsel 306 ada 32 parsel 299 ada 33 parsel 299/29 228,39m² (tamamı)306/32 132,67m² (tamamı)299/33 498,54m² (tamamı) Ahmet Gayretli ve arkadaşları

2026/124 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah. 299 ada 7 parsel 71,79m²'lik kısmı Emine Yücel ve arkadaşları

2026/125 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah. 249 ada 190 parsel 105,20m² (tamamı) Aydın Kanber, Mehmet Ali Odabaş

2026/126

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Adres : AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Murat TOPAL Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN02554447