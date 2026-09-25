AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
AKÇAABAT
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
18/09/2026
Dosya Esas Numaraları:
2026/83-84-87-88-89-90-91-92-93-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126
İLAN METNİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyalarında, Bakanlık Makamının 15/11/2024 tarih ve 2024/74 Karar sayılı oluru ile Akçaabat Söğütlü Yıldızlı Yolu Km:0+000.00-2+152.00, 0+000.00-0+421.45 arasında Trabzon ili Akçaabat ilçesi Darıca, Özlüler, Kavaklı, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde kalan yol inşaat ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazlara kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.
Duruşma Gün ve Saatleri:
2026/83 : 15/10/2026 09:00
2026/84 : 15/10/2026 09:05
2026/87 : 15/10/2026 09:10
2026/88 : 15/10/2026 09:15
2026/89 : 15/10/2026 09:20
2026/90 : 15/10/2026 09:40
2026/91 : 15/10/2026 09:25
2026/92 : 15/10/2026 09:30
2026/93 : 15/10/2026 09:35
2026/95 : 15/10/2026 09:50
2026/96 : 15/10/2026 09:55
2026/97 : 15/10/2026 10:00
2026/98 : 15/10/2026 10:05
2026/99 : 15/10/2026 10:10
2026/100 : 15/10/2026 10:15
2026/101 : 15/10/2026 10:20
2026/102 : 15/10/2026 10:25
2026/103 : 15/10/2026 10:30
2026/104 : 15/10/2026 10:35
2026/105 : 15/10/2026 10:40
2026/106 : 15/10/2026 10:45
2026/107 : 15/10/2026 10:50
2026/108 : 15/10/2026 10:55
2026/109 : 15/10/2026 11:00
2026/110 : 15/10/2026 11:05
2026/111 : 15/10/2026 11:10
2026/112 : 15/10/2026 11:15
2026/113 : 15/10/2026 11:20
2026/114 : 15/10/2026 11:25
2026/115 : 15/10/2026 11:30
2026/117 : 15/10/2026 11:40
2026/118 : 15/10/2026 11:45
2026/119 : 15/10/2026 11:50
2026/120 : 15/10/2026 11:55
2026/121 : 15/10/2026 12:00
2026/122 : 15/10/2026 13:30
2026/123 : 15/10/2026 13:35
2026/124 : 15/10/2026 13:40
2026/125 : 15/10/2026 13:45
2026/126 : 15/10/2026 13:50
|Ada-Parsel
|Ada-Parsel No
|Kamulaştırılan Alan
|Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah.
|234 ada 6 parsel
|35,64m²'lik kısmı
|Adil Kolaylı ve arkadaşları
2026/83
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 22 parsel
|58,13m² (tamamı)
|Aynur Kanber ve arkadaşları
2026/84
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|306 ada 4 parsel
|1.293,49m²'lik kısmı
|Bülent Kocabaş ve arkadaşları
2026/87
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|128 ada 80 parsel
|2.000,86m² (tamamı)
|Ali Sait Çelik ve arkadaşları
2026/88
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|306 ada 5 parsel
|1.270,62m²'lik kısmı
|Ahmet Gayretli ve arkadaşları
2026/89
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|104 ada 4 parsel
|129,68m²'lik kısmı
|Sercan Akbulut
2026/90
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|128 ada 82 parsel
|2.087,52m² (tamamı)
|Muzaffer Altuntaş
2026/91
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 15 parsel
|482,63m²'lik kısmı
|Emine Yangın ve arkadaşları
2026/92
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|306 ada 19 parsel
|1.538,64m²'lik kısmı
|Ahmet Küçük ve arkadaşları
2026/93
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah.
|249 ada 63 parsel
|492,41m² (tamamı)
|Davut Çakmak
2026/95
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|154 ada 3 parsel
|1.492,57m² (tamamı)
|Ali Osman Çergel
2026/96
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|121 ada 2 parsel
|338,37m²'lik kısmı
|Müteber Günnar
2026/97
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|104 ada 3 parsel
|958,87m²'lik kısmı
|Reşit Sungur
2026/98
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|121 ada 3 parsel
|237,08m²'lik kısmı
|Hacer Bulut
2026/99
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 35 parsel
|107,55m² (tamamı)
|Emine Yangın, Kamuran Tokel
2026/100
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|118 ada 3 parsel
111 ada 49-67-46 parseller
|118/3 221,28 m²'lik kısmı
111/49 152,63m² (tamamı)
111/67 245,96m² (tamamı)
111/46 813,88m² (tamamı)
|Ebru Ergel ve arkadaşları
2026/101
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|121 ada 7 ve 1 sayılı parseller
|121/7 297,09m²'lik kısmı 121/1 511,64m²'lik kısmı
|Celal Yılmaz
2026/102
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|128 ada 85 parsel
|1.600,96m² (tamamı)
|Asiye İlyaz ve arkadaşları
2026/103
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|104 ada 2 parsel
|1.429,36m²'lik kısmı
|Elif Aktürk ve arkadaşları
2026/104
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|122 ada 1 parsel
|129,66m²'lik kısmı
|Murat Yılmaz
2026/105
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|153 ada 19 parsel 150 ada 7 parsel 149 ada 25 parsel 151 ada 5 parsel
|153/19 952,70m² (tamamı)150/7 135,09m² (tamamı) 149/25 757,11m² (tamamı)151/5 103,65m² (tamamı)
|Hacı Salih Topal
2026/106
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|155 ada 8 parsel
|448,19m²'lik kısmı
|Hamdiye Yılmaz
2026/107
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah.
|249 ada 66 parsel
|1.226,00m²'lik kısmı
|Ali Çatkın ve arkadaşları
2026/108
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|306 ada 37 parsel
|341,76m² (tamamı)
|Ayten Kolaylı ve arkadaşları
2026/109
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 10 parsel
|105,82m²'lik kısmı
|Derya Kurt ve arkadaşları
2026/110
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|128 ada 6 parsel
|2.637,64m²'lik kısmı
|Ali Sait Çelik ve arkadaşları
2026/111
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah.
|251 ada 1 parsel
|1.572,27m²'lik kısmı
|Abdurrahim Altuncu ve arkadaşları
2026/112
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|121 ada 8 parsel 117 ada 2 parsel
|121/8 331,34m²'lik kısmı 117/2 339,62m²'lik kısmı
|Mehmet Uz
2026/113
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|117 ada 4 parsel
|356,27m²'lik kısmı
|Hikmet Öner
2026/114
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 38 parsel
|55,16m² (tamamı)
|Barış İshak ve arkadaşları
2026/115
|Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|111 ada 25 parsel
|201,89m²'lik kısmı
|Banu Özcan ve arkadaşları
2026/117
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|128 ada 56 parsel
|107,04m²'lik kısmı
|Aşikar Yılmaz ve arkadaşları
2026/118
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|111 ada 31 parsel
|258,65m²'lik kısmı
|Ayfer Cihan ve arkadaşları
2026/119
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|153 ada 18 parsel 150 ada 6 parsel
|153/18 405,62m²'lik kısmı 150/6 218,56m²'lik kısmı
|Ayşe Topal ve arkadaşları
2026/120
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kavaklı Mah.
|128 ada 67 parsel
|190,16m²'lik kısmı
|Yılmaz Yılmaz
2026/121
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 30 parsel
|79,65m² (tamamı)
|Azem Erdem ve arkadaşları
2026/122
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 27 parsel
|22,11m² (tamamı)
|Ali Osman Gayretli ve arkadaşları
2026/123
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 29 parsel 306 ada 32 parsel 299 ada 33 parsel
|299/29 228,39m² (tamamı)306/32 132,67m² (tamamı)299/33 498,54m² (tamamı)
|Ahmet Gayretli ve arkadaşları
2026/124
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Darıca Mah.
|299 ada 7 parsel
|71,79m²'lik kısmı
|Emine Yücel ve arkadaşları
2026/125
|Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Özlüler Mah.
|249 ada 190 parsel
|105,20m² (tamamı)
|Aydın Kanber, Mehmet Ali Odabaş
2026/126
Adres : AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Murat TOPAL Zabıt Katibi
#ilangovtr Basın no ILN02554447