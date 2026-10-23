AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKÇAABAT

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09/10/2026

Dosya Esas Numaraları: 2026/216-217-218 Esas

İLAN METNİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne izafeten Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyalarında, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04/03/2024 Tarih 6-343 numaralı kararı ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş'nin faaliyetleri kapsamında bulunan, Trabzon ili sınırları içerisinde 5+106,35 km uzunluğundaki Akçaabat Kaleönü Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden taşınmazlardan toplam 311,79 m²'lik sahanın mülkiyetinin tescil edilebilmesi ve hat emniyet sahası içinde kalan toplam 55964,54 m²'lik saha üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilmesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.

Duruşma Gün ve Saatleri:

2026/216 : 24/11/2026 10:00

2026/217 : 24/11/2026 10:10

2026/218 : 24/11/2026 10:05

Ada-Parsel Ada-Parsel No Kamulaştırılan Alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kaleönü Mah. 176 ada 26 parsel 2,43m²'lik kısmı (mülkiyet)

315,33m²'lik kısmı (irtifak) Havva GÜNER

2026/216 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kaleönü Mah. 177 ada 22 parsel 1,45m²'lik kısmı (mülkiyet)

121,29m²'lik kısmı (irtifak) Mustafa KÖSE

2026/217 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Kaleönü Mah. 176 ada 32 parsel 0,00m²'lik kısmı (mülkiyet)

64,02m²'lik kısmı (irtifak) Hasan SEİS

2026/218

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Adres : AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Murat TOPAL Zabıt Katibi

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